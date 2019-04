Wat Eten We Vandaag: Gravad lax met groene asperges en mierikswortelmayonaise

Koken & eten Maak de ko­ningstaart van HHB-winnares Anna

21 april Wie kan er nou beter een taart maken voor Koningsdag in Amersfoort dan de winnares van Heel Holland Bakt? Anna Yilmaz, die zelf in Amersfoort woont, laat in deze video zien hoe je een slagroomschnitte maakt.