Wat Eten We Vandaag: Groene curry met tilapia

Kaas eten van een lopende band kan binnenkort bij de Kaasbar in Utrecht: ‘Zie je truffel­kaas voorbijko­men en wil je die niet, laat je die gewoon gaan’

2 juni Utrecht is binnenkort een unieke horecazaak rijker. In het monumentale pand op de Lijnmarkt, waar café De Witte Ballons zat, opent in augustus de Kaasbar. Hier kunnen kaasliefhebbers hun hart ophalen, want alles staat in de Kaasbar in het teken van kaas.