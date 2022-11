Wat Eten We Vandaag: Groene lasagne met wilde zalm

Wat Eten We Vandaag: Jambalaya met bonen en cashewno­ten

Jambalaya is een gerecht dat afkomstig is uit New Orleans. Het gerecht bestaat van origine uit sterk gekruide rijst met kip en ham. Het woord komt van Franse ‘jambon’, dat ham betekent en ya, het oud Afrikaans woord voor rijst. Deze variant is vegetarisch en bereid je met bonen en noten.

17 november