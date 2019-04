Wat Eten We Vandaag: Groene shakshuka

Koken & eten Tomatente­lers houden kas dicht vanwege vrees voor akelig plantenvi­rus

7 april Kom in de kas is een jaarlijks feest voor telers, maar veel tomatentelers doen dit jaar niet mee. Een akelig plantenvirus waart rond in tomatenland waart. Om alle risico's voor het gewas te vermijden nemen de telers vergaande maatregelen.