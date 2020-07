Wat Eten We Vandaag: Groentefriet uit de oven met krokante kip en appelmoes

Hoe topchef Sergio Herman zijn culinaire imperium verder uitbouwt met de opening van Le Pristine

15 juli ANTWERPEN - The sky is the limit. Zo lijkt het wel. Na de sluiting van Oud Sluis, zeven jaar terug, bouwt topchef Sergio Herman (50) zijn culinaire imperium verder uit. Met dinsdag de opening van Le Pristine in Antwerpen. Inmiddels het achtste restaurant waar Herman als creatief brein zijn naam aan verbindt. Een nieuwe culinaire hotspot in het hartje van de havenstad, doordrenkt met Zeeuws DNA en een vleugje Italiaanse flair.