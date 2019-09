Wat Eten We Vandaag: Harissa-zalm met kool, yoghurtsaus en platbrood

Koken en Eten Vandaag is het de Internatio­na­le Dag van de Chocolade: zo kun je het vieren

6:00 Chocolade is een van de meest geliefde voedselproducten ter wereld. Jaarlijks vieren we dat op 13 september, de dag waarop in 1857 Milton S. Hershey werd geboren. De Amerikaanse banketbakker was de oprichter van de beroemde Hershey Chocolate Company.