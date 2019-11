Wat Eten We Vandaag: Honingwortelgroenten met tahin-citroendip

Dit zijn de beste bakkers van Nederland

9:00 Wie naar de beste bakker van Nederland wil, moet in het oosten van het land zijn. Vincent Nollen is met zijn bakkersteam uitgeroepen tot de beste bakker van Nederland tijdens de BakkersVakWedstrijden in Drachten. Hij bakte het beste desem stokbrood, vruchtenbrood tulband, busbrood tarwe knip, notenblokkoek, speculaasstaaf, roomboteramandelletter en gevulde koeken. Nollen heeft twaalf winkels in Oost-Nederland, waaronder in Colmschate, Bathmen en Lochem.