Wat Eten We Vandaag: Italiaanse panzanella

De Gouden Pollepel Nova wint Gouden Pollepel in coronatijd: ‘Er kunnen toch nog mooie dingen gebeuren in dit rare jaar’

3 juni Er is een vroegtijdig einde gekomen aan het Pollepelseizoen. Dat betekent niet dat er geen winnaar is. Want die Gouden Pollepel gaat dik verdiend naar Nova, het restaurant van Saskia en Martin Vaandrager in Bergschenhoek. Aan hun wekelijkse spannende momentje komt daarmee ook een einde. ,,Elke woensdagochtend vroeg keken we in de krant of we nog op één stonden.”