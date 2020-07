Wat Eten We Vandaag: Italiaanse quiche met kip en salade caprese

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed de quichevorm met het bladerdeeg en snijd de randen bij.



2. Klop in een kom de eieren los. Snipper de ui. Snijd de helft van de mozzarella in blokjes van 1 x 1 cm. Voeg de ui, mozzarellablokjes, gerookte kipreepjes en de Italiaanse kruiden toe aan de losgeklopte eieren en schep om. Verdeel het eimengsel over de quichevorm en bak de quiche in ca. 35 min. gaar in de oven.



3. Snijd ondertussen de rest van de mozzarella en de tomaten in plakken. Snijd de blaadjes van het basilicum grof. Verdeel de tomaten en mozzarella over een lage schaal, besprenkel met de olie en bestrooi met het basilicum en peper. Serveer de salade caprese bij de quiche.



Prijs p.p.: €2,20



Eet smakelijk!



