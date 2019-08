Wat Eten We Vandaag: Jamaicaanse kip met rijst en bonen

De buitenlandse middenstand Gek op fameuze Franse stinkkaas? Haal hem in deze hippe Parijse winkel

1 augustus De meeste Nederlanders waaieren deze dagen uit naar het buitenland. Op zoek naar zon, zee, cultuur, ontspanning en avontuur. Lokale winkels laten we dan vaak links liggen. Een gemiste kans. Onze correspondent wijst je de weg in deze zomerserie ‘de middenstand’. Vandaag deel vier: Rijk zal Sélim er niet van worden, van zijn wijn-kaas-bar in Parijs. Maar: ,,Ik kan hier de hele dag praten met alle klanten over mijn passie. Dat telt voor mij.’’