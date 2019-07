Wat Eten We Vandaag: Kabeljauw met korianderchutney en kokosrijst

Tip voor de barbecue: zo krijg je vlees altijd perfect gaar

9:34 Wil je goed leren barbecueën? Ervaren BBQ-chef Marvin Mumu geeft je deze zomer tips om je barbecue zo goed mogelijk te gebruiken. In de zevende aflevering legt hij uit hoe je makkelijk kunt weten of je vlees goed gaar is.