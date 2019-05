Wat Eten We Vandaag: Kabeljauw met pancetta, aardappelen en venkel-koolsalade

Spectacu­lair dineren op 50 meter boven Kerkplein

25 mei Over precies zes weken is het Kerkplein het decor voor Dinner in the Sky. Hierbij wordt er op 50 meter hoogte gekookt en gegeten. De organisatie van het evenement, dat aan tig veiligheidseisen gebonden is, had nogal wat voeten in de aarde.