Wat Eten We Vandaag: Kalkoen-stroganoff met peterseliecrostini

Smeekbede van Eddy en Kokkie: ‘Gewandeld? Neem bij ons alsje­blieft wat te drinken of te eten’

24 oktober Of ze de tweede coronagolf nog doorkomen? De eigenaren van uitspanning de Lange Duinen in Soest durven het niet te voorspellen. Eén ding weten ze wel. Als de nog altijd talrijke bezoekers van de Soesterduinen aan het eind van hun wandeling toch even een kop koffie, broodje of patatje komen afhalen, dan scheelt het behoorlijk.