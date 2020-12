Wat Eten We Vandaag: Karamelfudge met walnoten en gevriesdroogd fruit

Rotterdammers Hans Bode vond zijn roeping als Hans Worst: ‘Bij mij is je broodje dik, vet en lekker’

3 december In iedere Rotterdammer schuilt een uniek relaas. Wekelijks tekent verslaggever Marcel Wijnstekers zo’n levensverhaal op. Jarenlang liep Hans Bode (51) met zijn ziel onder de arm. Maar opeens had hij het: hij werd hotdogverkoper. ,,Op straat je brood verdienen. Dat is toch goud?”