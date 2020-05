Wat Eten We Vandaag: Kipburgers met pittige kaasvulling

Video Eten bezorgen op acht wielen: ‘Maar het moet niet aan de andere kant van Woerden zijn’

28 mei De wegen worden gedomineerd door maaltijdbezorgers op de (elektrische) fiets, scooter of in de auto. Ruben Visser van het Woerdense restaurant Napkins pakt het anders aan. Als het even kan, brengt hij op zijn skeelers broodjes en salades rond.