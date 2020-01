Wat Eten We Vandaag: Kipfilet caprese met krieltjes

Goudse stroopwa­fel een internatio­na­le hit: tientallen cameraploe­gen bezoeken bakkerij

14 januari De Goudse stroopwafel is hot: Stroopwafelbakker Mike van den Berg heeft de afgelopen vier jaar al 31 (internationale) cameraploegen over de vloer gehad. Morgenavond is hij op tv te zien in Doorbakken, het napraatprogramma van Heel Holland Bakt.