Wat Eten We Vandaag: Kippenbout uit de oven met groene asperges en krieltjes

We drinken méér bier dan voor corona

Het gaat na twee jaar van coronalockdowns weer goed met de bierverkoop. Nederlandse brouwers verkochten in de eerste helft van het jaar bijna 13 procent meer van de drank dan in dezelfde periode van 2021. Toen moesten onder andere cafés en restaurants lange tijd dicht en gingen veel festivals niet door. Nu die beperkingen zijn opgeheven drinken we zelfs iets meer bier dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

23 juli