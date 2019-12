Wat Eten We Vandaag: Klassieke flan met lavendel en perzik

Ingrediënten

Amandeldeeg

- 125 gr suiker

- 15 gr eieren

- 175 gr boter

- 75 gr amandelen

- 2 gr zout

- 250 g bloem

Flan

- 10 gr eidooier

- 500 ml volle melk

- 50 gr ei

- 90 gr kristalsuiker

- 60 gr aardappelzetmeel

- 1 lavendelbloem

Perziken

- 3 perziken

- 1 el honing

- 1 lavendelbloem

Benodigdheden

mixer, flanvorm

Bereiding

Amandeldeeg

Meng de suiker, het ei en de boter met de mixer. Hak de amandelen fijn en voeg ze met het zout toe aan de bloem. Meng de bloem en amandelen met het eimengsel. Verpak het deeg in plasticfolie en laat circa 30 minuten rusten in de koelkast. Vet de flanvorm in. Rol het deeg uit tot een dikte van 3 millimeter en bekleed hiermee de ingevette vorm. Laat afkoelen in de koelkast.

Flan

Verwarm de oven voor op 190 °C. Roer de eidooier met een scheutje melk glad. Voeg dan het ei, de suiker en het aardappelzetmeel toe en roer opnieuw tot een glad mengsel. Breng de resterende melk aan de kook. Voeg de lavendelbloem toe en laat deze een halfuur meetrekken terwijl de melk steeds tegen het kookpunt aanzit. Zeef de lavendelbloem er vervolgens uit. Meng de kokende melk door het eimengsel en giet terug in de pan. Breng de crème opnieuw aan de kook en blijf constant roeren. In dit geval moet het zetmeel garen. Als hij driemaal ‘blub’ heeft gezegd, is de crème klaar. Giet de crème in de met amandeldeeg beklede flanvorm en gaar de flan circa 30 minuten in de oven met bovenwarmte. Een echte flan heeft een donker laagje.

Perziken

Snijd de perziken in partjes. Verwarm intussen de honing en voeg de lavendelbloem toe. Voeg als de honing gaat bruisen de perziken toe. Bak ze kort. Verdeel de perziken over de flan en besprenkel met wat lavendelhoning.

Eet smakelijk!