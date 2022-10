Wat Eten We Vandaag: Koffie Semifreddo met meringue en chocoladeschaafsel

Koken & Eten Danny Jansen is fan van de airfryer: ‘Binnen paar minuten heb je een schaaltje kroepoek’

Vanaf vandaag is chef-kok Danny Jansen met een nieuw programma te zien op 24Kitchen: Every Day Fry-Day. Het is een ode aan de airfryer, waarin hij dagelijks gerechten klaarmaakt in de heteluchtfriteuse. Niet zo gek dat hij dit programma presenteert, want zelf maakt hij er maar al te graag zijn eten in klaar.

29 augustus