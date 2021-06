Wat Eten We Vandaag: Kokos-bloemkoolrijst met garnalen

Koken & eten Supermark­ten maken megawin­sten over de rug van vrouwen, consta­teert Oxfam Novib

7:26 Terwijl de bazen van beursgenoteerde supermarkten in coronatijd profiteren van de enorme groei van de omzet van hun bedrijf, bungelen veel medewerkers aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, stelt Oxfam Novib in een onderzoek dat vandaag verschijnt. Jumbo is de eerste Nederlandse supermarkt die beterschap belooft.