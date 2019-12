Gebak

Aantal personen: 8

Bereidingstijd: 60 minuten (incl. wachttijd)

Ingrediënten

- 150 g ongezouten roomboter

- 125 g donkere basterdsuiker

- 2 el speculaaskruiden

- 250 g zelfrijzend bakmeel

- ½ tl zout

- 4 el halfvolle melk

Variatietip 1*

- 30 g gezouten pecannoten

- 8 karamelbabbels

Variatietip 2*

- 2 el hagelslag puur

- 3 el rozijnen

Variatietip 3*

- 50 g gedroogde mango

- 1 sinaasappel

Benodigdheden

vershoudfolie, bakpapier

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de roomboter, basterdsuiker, speculaaskruiden, het bakmeel en zout door elkaar. Voeg lepel voor lepel de melk toe. Vorm een bal van het deeg, verpak in vershoudfolie en laat 30 min. rusten in de koelkast.

2. Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er lange rolletjes van 1 cm dik van. Snijd de rolletjes in stukjes van 1 cm en rol elk stukje tot een balletje. Leg de balletjes op een met bakpapier beklede bakplaat en druk ze een beetje plat. Bak ze in de oven in ca. 12-15 min. lichtbruin en gaar. Haal uit de oven en laat helemaal afkoelen.

Variatietip 1:

Hak 30 g gezouten pecannoten fijn. Doe 8 karamelbabbels (karamelsnoepjes met room) in een schone theedoek en sla met een zwaar voorwerp in kleine stukjes. Kneed de noten en karamelstukjes door het kruidnotendeeg vlak voordat je dit laat rusten in de koelkast. Maak de kruidnoten vervolgens zoals beschreven in stap 2. (hoeveelheden zijn per 8 personen)

Variatietip 2:

Kneed 2 el hagelslag puur en 3 el rozijnen door het kruidnotendeeg vlak voordat je dit laat rusten in de koelkast. Maak de kruidnoten vervolgens zoals beschreven in stap 2. (hoeveelheden zijn per 8 personen)