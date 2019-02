Wat Eten We Vandaag: La tartiflette met groene koolkappertjessalade

Koken & Eten Veganis­tisch rolmodel kiest voor zijn gezondheid en zwicht voor vlees

26 februari De Brit Tim Shieff (30) is een bekende sportman en overtuigd veganist. Hij is populair, vooral bij vegans. Nu is hij echter van zijn voetstuk gevallen, want Shieff is veganist af. Hij kon de levensstijl naar eigen zeggen niet meer aan, hij moest wel veranderen voor zijn gezondheid. Zijn fans zijn woedend. En nu wijst zelfs zijn eigen veganistische bedrijf ETHCS hem de deur.