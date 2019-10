Wat Eten We Vandaag: Lasagne met spinazie en kaas

Nieuw ho­tel-restaurant strikt Zwitserse sterren­chef

11:32 Niels Minkman wordt verantwoordelijk voor het eten en drinken in het nieuwe hotel-restaurant dat aankomend voorjaar in het Broederenklooster in Zutphen opent. Minkman (38) runde jarenlang een hotel-restaurant in Zwitserland, waar hij een Michelinster ontving.