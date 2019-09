Wat Eten We Vandaag: Lemon Bars

Koken en Eten Rijzende ster Maxim (29) is de eerste broodsomme­lier van Nederland: ‘Ik wist niet eens dat deze functie bestond’

21 september Maxim Rolvink (29) werkt sinds zijn dertiende al in de bakkerij. Vroeger bij zijn vader in Bennekom, tegenwoordig in Amsterdam bij restaurant Wils, het nieuwste restaurant van chef-kok Joris Bijdendijk. Rolvink is broodsommelier: de eerste van ons land.