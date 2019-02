Wat Eten We Vandaag: Loempia gevuld met nasi

Koken & Eten Vijf recepten met kokos die je een keer móet proberen

24 februari Kokos is een veelzijdig ingrediënt, de vrucht past in zoete en hartige gerechten. Vijf recepten die je gemakkelijk thuis kunt maken én je het gevoel geven dat je op vakantie bent in Thailand, India, Marokko of op de Cariben. Spoiler: het laatste gerecht is het beste.