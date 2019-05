Wat Eten We Vandaag: Luxe kapsalon

Vreemde nasmaak? Dit is hoe het komt (en zo kom je er vanaf)

19 mei Een lekkere pasta met scampi’s in knoflook bestellen in een restaurant is overheerlijk. De knoflooksmaak en -adem die je er daarna aan overhoudt? Not so much. Dit is hoe je aan die vieze smaak komt, én hoe je er weer van afraakt.