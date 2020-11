Wat Eten We Vandaag: Macadamiakoeken met witte chocolade

In dit Rotterdam­se winkelcen­trum komt een walhalla voor de liefheb­bers van Aziatisch eten

31 oktober Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam krijgt er een attractie bij. In de nieuwe uitbouw die eind 2022 klaar moet zijn, vestigt zich een megatoko van de Aziatische supermarktketen Amazing Oriental. In het noedelwalhalla komt ook een (afhaal)restaurant met dakterras.