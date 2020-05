Wat Eten We Vandaag: M&M's cheesecake

Eerst een brand en toen corona, maar eigenaar Hans van restaurant Vroeg blijft positief: ‘Het glas is altijd half vol’

23 mei Hoe houd je de moed er in als een restaurant binnen één jaar tijd hard wordt getroffen door een grote brand en daarna de coronacrisis? Het overkwam restaurant Vroeg in Bunnik. Eigenaar Hans Kempers buffelt door en ziet steeds nieuwe mogelijkheden: ,,Ik ben een optimist, bij mij is het glas altijd half vol.’’