Wat Eten We Vandaag: Mexicaans garnalenpannetje

Voor jou getest Deze winnaar van de hagelslag­test verwacht je gewoon niet

Elke dag strooien we op zo’n 750.000 boterhammen hagelslag. Jaarlijks komt dat neer op ruim 600 miljoen boterhammen. Het is daarmee het meest populaire broodbeleg van ons land. Maar welke is nu de lekkerste? Experts proeven acht merken en oordelen.