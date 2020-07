Wat Eten We Vandaag: Mexicaanse coffeebuns

En IS HET WAT? Gloednieu­we pindakaas zónder palmolie in het schap: ‘Ik vind deze smaak nog dieper’

11 juli Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel Smeris Pindakaas.