Wat Eten We vandaag: Mexicaanse ovenschotel

Montfoor­ter wil wereld veroveren met gezonde snackauto­maat: ‘Al interesse vanuit Coca-Cola en New York’

10:00 Met je telefoon een chocoladereep uit een automaat kopen. Met die uitvinding wil Patrick Stooker uit Montfoort de wereld veroveren. De eerste vijfhonderd machines worden momenteel in China gemaakt, Coca-Cola is geïnteresseerd en in New York begint na de zomer een proef. ,,Ik wil hiermee de wereld veroveren.”