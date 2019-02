Wat Eten We Vandaag: Milkshake & chocolate chip cookies

Koken & Eten Verbluf­fend: Jennifer valt 55 kilo af binnen een jaar. ‘Deze vijf tips bleken voor mij te werken’

16 februari Jennifer Still is een schrijfster en editor uit New York, die geniet van eten, drinken, televisie kijken en al haar hele leven kampt met overgewicht. Zij viel toch 55 kilo af in minder dan een jaar tijd en vertelde onlangs aan Business Insider hoe ze dit gedaan heeft.