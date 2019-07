Wat Eten We Vandaag: Mixed grill van kip met hummus en parelcouscoussalade

Koken & eten Pijnboom­pit­ten ‘schreeu­wend duur’ door tekort

1 juli Het is maar goed dat je er geen kilo's van eet, want wie een bakje pijnboompitten in de supermarkt koopt, is voor 100 gram nu al gauw rond de 5 à 6 euro kwijt. Door een kleine oogst is de prijs van de pitjes in korte tijd enorm gestegen.