Wat Eten We Vandaag: Mosselen, oesters en gamba's van de barbecue

Sterren­tent La Trinité in Sluis levert Michelin­ster in

8:47 Restaurant La Trinité in Sluis dat sinds november 2010 een Michelinster heeft, heeft de ster ingeleverd en gaat verder als brasserie. ,,Het was voor mij geen moeilijk besluit”, vertelt eigenaar François de Potter. ,,De tijd is veranderd en voor ons was het moment gekomen om daarin mee te gaan.”