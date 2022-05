Wat Eten We Vandaag: Nasi Goreng

Nasi goreng is een van onze favoriete gerechten uit de Indonesische keuken. Het is net zo gemakkelijk om nasi zelf te maken, dus kant-en-klare pakjes zijn niet nodig. Wij serveren ’m met gerookte spekblokjes. Heb je ander vlees of restjes groente over in de koelkast? Voeg deze gerust toe, nasi goreng is een typisch no-waste recept. Geschikt voor kliekjes dus.