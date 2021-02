Wat Eten We Vandaag: Ontbijtbowl met vers fruit

Het initiatief om samen biologisch voedsel te verbouwen in De Bilt gaat ten onder aan ‘regeltjes van de gemeente’

30 januari Het was een prachtig initiatief en iedereen was enthousiast. Scharrelvlees, aardappels, biologisch fruit en groente verbouwd op de coöperatieve boerderij Nieuw Bureveld in De Bilt. Maar dit plan dreigt, voor het begint, ten onder te gaan aan regeltjes van de gemeente De Bilt.