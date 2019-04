Wat Eten We Vandaag: Oranje tompoucentaart

Lidl haalt yoghurt uit de schappen vanwege stukjes metaal

20 april Lidl haalt per direct de literpakken halfvolle vanilleyoghurt van het merk Milbona uit de schappen. Mogelijk bevat het product metaaldeeltjes, wat tot verwondingen kan leiden. De yoghurt is verkocht in de Nederlandse filialen, laat de supermarktketen weten.