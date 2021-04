Wat Eten We Vandaag: Orecchiette pasta met harissa kipgehaktballetjes

Wat Eten We Vandaag: Snelle tortilla met parmaham en mozzarella

1 april Deze heerlijke tortilla’s zijn in een handomdraai gemaakt. Dankzij de ingrediënten, zoals parmaham, olijven en mozzarella, waan je je even in Italië. De tortilla’s zijn ook leuk om in kleine stukjes te snijden en te serveren bij een borrel.