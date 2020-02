Wat Eten We Vandaag: Ovenschotel met braadworst

Koken & eten Relletje in de bierwereld: bierexpert schopt collega's tegen de schenen

11 februari Ophef in de bierwereld. Bierkenner en brouwtechnoloog Fiona de Lange kondigde deze week aan dat zij als eerste in Nederland brouwopleidingen op hoger niveau gaat aanbieden. Die mededeling schoot bij bestaande opleidingen even in het verkeerde keelgat.