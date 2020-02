Wat Eten We Vandaag: Ovenschotel met spruitjes en krieltjes

Video Minifa­briek heeft primeur: Picnic bezorgt superverse melk

19 februari Melk direct van de koe in een fles en een dag later bij de consument in huis. Dat kan sinds vandaag bij de familie Oostdam uit Bodegraven. Op hun erf hebben zij een unieke minimelkfabriek die volautomatisch de melk van hun 130 koeien pasteuriseert en bottelt. Online supermarkt Picnic bezorgt vervolgens een dag later de superverse melk thuis bij de consument.