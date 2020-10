Wat Eten We Vandaag: Paddenstoelen-herfstomelet met knoflooktoast

Wat Eten We Vandaag: Tabouleh met gepaneerde lamskote­let­ten

3 oktober Tabouleh is een typisch gerecht uit de Libanese keuken. Deze peterseliesalade op basis van bulgur wordt doorgaans als voorgerecht of als bijgerecht gegeten. Wij serveren lekkere lamskoteletjes bij onze tabouleh. Zo garanderen we een heerlijk vullende avondmaaltijd.