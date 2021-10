Wat Eten We Vandaag: Pasta culurgiones met salie-tomatensaus

Niet meer in de rij bij voedsel­bank maar zelf je eten kiezen met een ‘voedsel­pin­pas’

3 oktober ,,Dat een moeder aan haar kind vraagt wat-ie vanavond wil eten in plaats van ‘Wat zit er in het krat van de voedselbank?’ Daar wil ik naartoe. Voedselhulp moet stigmavrij worden.’’ Dirck Slabbekoorn (37) weet dat deze zinnen sneller zijn uitgesproken dan dat het armoedeprobleem is opgelost. Maar het niet proberen is geen optie voor deze Jumbo-filiaalmanager.