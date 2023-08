Wat Eten We Vandaag: Pasta met feta en tomaatjes uit de oven

Seriekla­ger troggelt met zielige brief geld af van tientallen restau­rants, KHN waarschuwt leden

Een beetje slijmen en dan ‘het varkenshaasje was wel heel droog’. Of: ‘Er zat een graatje in de zalm'. Bij tientallen horecazaken in de regio Tilburg werd zo door een serieklager naar compensatie gehengeld. En kreeg dat vaak ook. ,,Zo heb ik het nog nooit meegemaakt.”