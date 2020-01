Wat Eten We Vandaag: Pasta stroganoff

In de spiegel Keurslager Van Linschoten (59) wil zich nog elke dag 'de beste zijn’

18 januari In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Hubert van Linschoten, eigenaar van de gelijknamige keurslager in Rotterdam-Kralingen, over Mexicaanse laarzen, snijwonden en Gods liefde.