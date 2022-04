Wat Eten We Vandaag: Pastitsio met vleessaus en romige bechamelsaus

Koken & Eten Voor water koken gebruik je het best de waterkoker en meer tips om energie te besparen in de keuken

In de keuken maken we tegenwoordig graag energiezuinige keuzes vanwege de gestegen energieprijzen. Kun je beter met de hand afwassen in plaats van je afwasmachine te gebruiken? En werkt die zogenaamde ‘boosterfunctie' van een fornuis of oven echt om energie te besparen? Hieronder vind je de beste tips.

29 maart