Wat Eten We Vandaag: Penne alla puttanesca

Video Rowena (23) at twee jaar alleen roze koeken en kipfilet: ‘At ik iets wat niet kon, zwol alles op’

8:18 Cola, roze koeken, kipfilet en noedels: meer at Rowena Pagie (23) de afgelopen twee jaar niet. De jonge vrouw is allergisch voor bijna alle soorten voeding: groente, fruit, noten, pitten én zaden. De situatie beheerste haar leven volledig, vooral toen ze een angststoornis ontwikkelde rond allergieën. Sinds kort is ze ‘genezen’.