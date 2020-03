Wat Eten We Vandaag: Pindakaas-monchoutaart

Ilja Gort: Dit is de reden dat Spanjaar­den zo gruwelijk veel knoflook eten

6 maart In het tv-programma Gort over de grens, dat elke vrijdag om 19.50 uur te zien is op NPO 2, reist Ilja Gort door Spanje. In de laatste aflevering die vanavond wordt uitgezonden duikt de wijnboer in het goede Spaanse leven.