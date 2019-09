Wat Eten We Vandaag: Pita gyros met fetaspread en sla

Britse tiener blind en doof geworden door extreem eenzijdig voedingspa­troon

3 september Een 19-jarige jongen uit de Britse stad Bristol is twee jaar geleden volledig blind en slechthorend geworden omdat hij zeker tien jaar lang alleen patat, chips, witbrood met achterham en gebakken worstjes at. Volgens artsen is hij het slachtoffer geworden van een extreem eenzijdig voedingspatroon waardoor hij een ernstig tekort ontwikkelde van stoffen als vitamine B12, koper en selenium. Door het chronische gebrek daaraan raakten cruciale zenuwen in de ogen en oren onherstelbaar beschadigd.