Wat Eten We Vandaag: Pittige Indische gehaktballetjes

Rookverbod Café heeft rookruimte voor niets verbouwd: ‘Overheid is stapelgek geworden’

7:04 Piet Brederoo had net voor achtduizend euro de rookruimte in zijn café De Slimmerick in Naaldwijk omgebouwd, toen hij hoorde dat het verbod op rookruimten is uitgesteld van 15 oktober tot 1 april volgend jaar. ,,Ze zijn helemaal stapelgek geworden bij de overheid.’’