Wat Eten We Vandaag: Pizza met gekonfijte ui en venkel-sinaasappelsalade

AB InBev brengt met Leffe 0.0 eerste alcohol­vrije abdijbier

7:00 Alcoholvrij pils, witbieren en IPA's zijn er al, maar nu brengt brouwer AB InBev het eerste alcoholloze abdijbier in Nederland op de markt. Leffe Blond 0.0 is vanaf eind april in de horeca verkrijgbaar en in juli ook in de supermarkt.